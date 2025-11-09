сегодня в 20:44

Полиция задержала ведьму на Кубани за демонстрацию сатанистской* символики

32-летняя жительница станицы Стародеревянковская Краснодарского края рекламировала в соцсетях свои колдовские услуги, но вместо клиентов привлекла правоохранителей, сообщает «112» .

Женщина называла себя чернокнижницей и предлагала провести соответствующие обряды. Правоохранителей заинтересовала не только ее личность, но и атрибутика, которую колдунья использовала во время сеансов.

В итоге к женщине домой нагрянула полиция. Правоохранители изъяли все инструменты, которыми экстрасенс пользовалась во время своих обрядов.

В отношении задержанной составили административный протокол за демонстрацию сатанистской* символики. Она должна будет выплатить штраф.

Ранее полиция поймала таролога-сатаниста* в Ростовской области. Он преследовал бывшую возлюбленную и провел возле ее дома некий оккультный обряд.

*Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.

