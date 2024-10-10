Полиция задержала уроженца Винницкой области из-за герба Украины на паспорте РФ

49-летнего мужчину, родившегося в Винницкой области, задержали в Москве из-за украинского герба на паспорте РФ. Он работал в столице сантехником, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уроженец Крыжополя Винницкой области Сергей М. на протяжении многих лет проживает в Москве. Он давно гражданин России, но надел на паспорт РФ обложку с гербом Украины — трезубцем.

Сотрудники правоохранительных органов остановили сантехника 8 октября. Они посчитали нарушением закона обложку с украинским гербом и доставили мужчину в отделение.

Там на Сергея М. составили административный протокол в связи с демонстрацией символики экстремистской организации. После этого его отправили в суд.

Уроженец Винницкой области признал вину. Ему предписали административный арест на пять дней. Обложку с украинским гербом отобрали, отправили в главное управление по противодействию экстремизму МВД (центр «Э») и уничтожили.

Ранее пассажир московского метро получил восемь дней административного ареста. У него была татуировка со свастикой.