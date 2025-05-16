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Полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении

Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в одном из ночных клубов Лондона в феврале 2023 года, сообщает RT со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что его задержали в отеле в Манчестере по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Ему предъявлены обвинения. Как пишет издание, Крис Браун предстанет перед судом 16 мая.

Ранее против американского рэпера и основателя лейбла Bad Boy Records Шона Комбса (P. Diddy) подали новый иск.