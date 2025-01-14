Обесчестил под наркотиками: P. Diddy обвиняют в изнасиловании школьницы-няни

Против американского рэпера и основателя лейбла Bad Boy Records Шона Комбса (P. Diddy) подали новый иск. Истица утверждает, что в 2000-м году музыкант «накачал» ее наркотиками и изнасиловал. На тот момент предполагаемой жертве было 16 лет, она училась в школе и подрабатывала няней в Манхэттене, сообщает журнал Rolling Stone .

По словам женщины, в то время она работала няней в многоквартирном доме, где «также проживала известная женщина», с который был близок P. Diddy. В тот вечер Комбс уговорил девушку сесть в свою машину, чтобы якобы проводить до дома.

Рэпер увез девочку в другую сторону, а когда она испугалась, он дал ей выпить неизвестный раствор «для успокоения». После этого 16-летняя истица стала «слабой и неустойчивой», говорится в иске.

По словам предполагаемой жертвы, после «накачивания» наркотиками Комбс вместе с двумя приятелями отвезли ее в место, где рэпер совершил над ней сексуальное насилие.

Юристы 55-летнего Пи Дидди отрицают обвинения женщины.

За последние 16 месяцев минимум 40 истцов подали в суд на Шона Комбса, обвиняя продюсера в сексуальном насилии.

На рэпера «посыпались» гражданские иски после того, как в суд на P. Diddy подала его бывшая девушка Касандра «Кэсси» Вентура. Она обвиняла бывшего возлюбленного в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. После этого на американском телевидении показали кадры с камер видеонаблюдения, где Комбс пинает, топчет и тащит Вентуру в коридоре отеля в Лос-Анджелесе.

После предъявления обвинений Пи Дидди не признал себя виновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сговоре с рэкетом и транспортировке для занятий проституцией.