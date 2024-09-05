Полиция задержала 14-летнего стрелка в американской школе
Стрелявший в американской школе оказался ее 14-летним учеником
Открывший стрельбу в школе Апалачи в Уиндере американского штата Джорджия оказался ее 14-летним учеником, пишет газета «Известия» со ссылкой на телеканал NBC News.
Представитель ФБР штата Крис Ози сообщил на брифинге, что подозреваемый сдался силовикам и сейчас сотрудничает с властями. По его словам, суд после предъявления обвинения не будет учитывать его возраст.
Шериф округа Барроу Джад Смит сообщил журналистам, что мотив стрелявшего пока неизвестен. Также остается тайной, как стрелок пронес оружие в школу.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы множество пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы в местную больницу.