Полиция задержала 14-летнего стрелка в американской школе

Открывший стрельбу в школе Апалачи в Уиндере американского штата Джорджия оказался ее 14-летним учеником, пишет газета « Известия » со ссылкой на телеканал NBC News.

Представитель ФБР штата Крис Ози сообщил на брифинге, что подозреваемый сдался силовикам и сейчас сотрудничает с властями. По его словам, суд после предъявления обвинения не будет учитывать его возраст.

Шериф округа Барроу Джад Смит сообщил журналистам, что мотив стрелявшего пока неизвестен. Также остается тайной, как стрелок пронес оружие в школу.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы множество пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы в местную больницу.