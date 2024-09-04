Неизвестный открыл стрельбу в школе американского штата Джорджия

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Неизвестный открыл стрельбу в школе Апалачи в Уиндере американского штата Джорджия. В настоящее время известно об одном погибшем, сообщает РБК .

По данным американского телеканала CNN, в результате стрельбы множество пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы в местную больницу.

В офисе шерифа округа Барроу отметили, что одного подозреваемого удалось задержать. Информация о пострадавших и их состоянии уточняется.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп заявил, что в настоящее время власти собирают информацию о случившемся и предпринимают дальнейшие действия для реагирования.

Ранее неизвестный открыл стрельбу по прохожим на улице Ландау в Харькове. При этом жители с иронией отнеслись к длительному отсутствию сотрудников правоохранительных органов.