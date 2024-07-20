Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове

В субботу утром неизвестный начал расстреливать прохожих на улице в Харькове, сообщает украинское издание «Страна».

Как заявил местный блогер, стрелок ходит по улице Ландау.

Он разместил в Сети кадры, на которых виден мужчина с оружием и слышны похожие на выстрелы хлопки.

Пользователи в комментариях к видео интересуются, где же правоохранители. Они иронично предположили, что те вместе с ТЦК могут лишь гоняться за «ухилянтами».