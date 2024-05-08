Полиция выгнала из самолета романтика-дебошира, от которого отреклась девушка

Разборки выпившей пары произошли на борту самолета авиакомпании «Аврора». Спутнику не понравилось, что девушка отреклась от него и стала выпивать с другим мужчиной, сообщает SHOT .

Влюбленные собирались лететь из Южно-Сахалинска во Владивосток, однако перед посадкой употребили алкоголь. В самолете их общение сменилось с романтического на скандальное.

Мужчина начал кричать и оскорблять возлюбленную, при этом он никак не реагировал на замечания возмущенных пассажиров. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Сотрудники правоохранительных органов поднялись на борт и в приказном порядке сняли мужчину с рейса, хотя он и обещал молчать в полете. Его спутница заявила, что «официально не замужем» и спокойно позволила увести мужчину, а сама продолжила выпивать с соседом.

Ранее в международном аэропорту Алма-Аты задержали 31-летнего пилота авиакомпании Air Astana, который находился под действием мефедрона. Мужчину отстранили от работы.