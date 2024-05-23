Полиция схватила порядка 70 нелегалов в Одинцовском округе
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Порядка 70 нелегалов обнаружили подмосковные полицейские в деревне Лайково Одинцовского округа, сообщает «МВД Медиа».
Правоохранители в результате профилактического мероприятия выявили 69 уроженцев ближнего зарубежья, которые нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации.
В отношении нелегалов стражи правопорядка составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. Суд наложил на каждого задержанного штраф по 5 тыс. рублей.
Полицейские подчеркнули, что работа по выявлению нарушителей миграционного законодательства продолжается.
Ранее выяснилось, что в сгоревшем хостеле Подмосковья проживали нелегалы. После пожара и гибели людей было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.