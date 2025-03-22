Полиция разгоняла протестующих в центре Анкары
Полиция применила водометы и газ против протестующих в центре Анкары
Турецкая полиция применила водометы и газ против протестующих в центре Анкары, сообщает ТАСС.
Турецкие правоохранительные органы также использовали спецсредства в других районах столицы республики.
Сообщается о стычках манифестантов с полицейскими. Информации о пострадавших нет.
Многотысячные акции протеста проходят во многих регионах Турции. Причиной выступлений стал арест лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции.