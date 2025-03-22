Полиция разгоняла протестующих в центре Анкары

Полиция применила водометы и газ против протестующих в центре Анкары

Турецкая полиция применила водометы и газ против протестующих в центре Анкары, сообщает ТАСС .

Турецкие правоохранительные органы также использовали спецсредства в других районах столицы республики.

Сообщается о стычках манифестантов с полицейскими. Информации о пострадавших нет.

Многотысячные акции протеста проходят во многих регионах Турции. Причиной выступлений стал арест лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции.