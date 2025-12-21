Полиция проверяет ростовский приют после обнаружения трупов 200 животных

В полицию Аксайского района Ростовской области поступил тревожный сигнал. Дежурные получили информацию о возможном жестоком обращении с животными в местном приюте, полиция незамедлительно отреагировала на сигнал об обнаружении 200 трупов животных и начала проверку, сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области .

На место выехала оперативная группа. Стражи порядка осмотрели территорию и начали собирать информацию о случившемся.

В настоящее время идет проверка всех обстоятельств инцидента. Полицейские выясняют детали и опрашивают свидетелей. После завершения проверки будет вынесено официальное решение. Меры к виновным примут согласно действующему законодательству.

Ранее в Сети распространилось видео о том, что волонтеры нашли трупы 200 животных в одном из приютов в Аксайском районе Ростова-на-Дону. Их на протяжении года, предположительно, содержали в плохих условиях.

