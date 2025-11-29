сегодня в 19:12

Полиция применяет против протестующих в Германии водометы и дубинки

Более 20 тысяч человек вышли на улицы немецкого Гисена, выражая протест против съезда новой молодежной организации «Альтернатива для Германии». Митинги переросли в беспорядки и стычки с полицией, сообщает SHOT .

Около двух тысяч протестующих перекрыли движение на трассе. Также они стали забрасывать полицейских камнями.

Правоохранители пытаются разогнать митингующих с помощью водометов, дубинок и перцовых баллончиков. Всего в ходе стычек пострадали 10 человек.

Жители Германии недовольны политикой парни «Альтернатива для Германии». Представители политобъединения выступают против иммиграционной политики и за отмену санкций против России. Протестующие считают, что эта политика идет вразрез с общепринятой в стране.

