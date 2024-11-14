Полиция начала проверку из-за изрисованного памятника Кадырову в Москве
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Правоохранители проводят проверку по факту оскверненного вандалами памятника Ахмату Кадырову в Москве, сообщает РБК.
Монумент находится около метро «Бутово». В ночь на 13 ноября его разрисовали неизвестные. Утром коммунальные службы закрасили появившиеся надписи.
По предварительной версии, злоумышленники могли осквернить памятник по указке украинских мошенников.
Отмечается, что подобный инцидент с памятником уже случался ранее. В 2011 году к монументу подкинули свиные головы. Тогда было возбуждено дело по статье о хулиганстве.