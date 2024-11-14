Полиция начала проверку из-за изрисованного памятника Кадырову в Москве

Монумент находится около метро «Бутово». В ночь на 13 ноября его разрисовали неизвестные. Утром коммунальные службы закрасили появившиеся надписи.

По предварительной версии, злоумышленники могли осквернить памятник по указке украинских мошенников.

Отмечается, что подобный инцидент с памятником уже случался ранее. В 2011 году к монументу подкинули свиные головы. Тогда было возбуждено дело по статье о хулиганстве.