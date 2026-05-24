Полиция изъяла оружие после стрельбы в Сергиевом Посаде

Полицейские изъяли оружие у мужчины и подростков, устроивших стрельбу на Кирпичной улице в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Ранее перепалка мужчины с подростками закончилось стрельбой в Сергиевом Посаде. Несовершеннолетних госпитализировали с пулевыми ранениями.

По информации МВД, вечером 23 мая в дежурную часть поступило несколько сообщений о конфликте со стрельбой. На место оперативно прибыли полицейские. Они предварительно установили, что местный житель 1992 года рождения поссорился с тремя пьяными молодыми людьми, один из которых угрожал ему ножом. Тогда мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

От выстрелов компания убежала, но позднее двое подростков вернулись с пневматическим ружьем. Они продолжили конфликт и направили оружие в сторону местного жителя, также мужчину повалили на землю. В ответ он несколько раз выстрелил в сторону нападавших.

Пострадали подростки 2008 и 2010 годов рождения. Они доставлены в больницу с телесными повреждениями. Сам стрелявший доставлен в теротдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оружие у стрелков было изъято.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам начатой проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законами РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.