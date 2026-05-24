Перепалка мужчины с подростками закончилось стрельбой в Сергиевом Посаде
Фото - © Медиасток.рф
Перепалка мужчины с подростками закончилось стрельбой в подмосковном Сергиевом Посаде. Несовершеннолетних госпитализировали с пулевыми ранениями, сообщает Baza.
По словам очевидцев, Алексей отдыха на лавочке вместе со своей возлюбленной, когда к ни подсел пьяный подросток. Парня отогнали, однако вскоре он вернулся вместе с товарищем, у которого при себе был нож. Тогда Алексей достал травматический пистолет и совершил предупредительный выстрел в землю.
Подростки ушли, но вернулись уже со своей пневматической винтовкой. Во время новой стычки один из парней ударил Алексея по голове, и почти сразу вооруженный подросток подошел вплотную и направил ружье ему в лицо. В ответ мужчина открыл огонь.
Двух подростков с пулевыми ранениями в области ног и живота госпитализировали. Алексея доставили в отдел полиции для допроса и выяснения обстоятельств произошедшего.
