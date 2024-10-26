Полиция ищет возможного убийцу мужчины в Наро-Фоминском округе

Правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве мужчины в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области .

В субботу в полицию поступила информация от заявителя, который услышал звук выстрела. Также было сообщено о ранении мужчины.

По предварительной информации, ночью двое граждан распивали спиртное в лесополосе вблизи от одной из деревень округа. В какой-то момент рядом с ними проехал автомобиль.

После этого прозвучал хлопок. Один из мужчин 1990 года рождения упал, схватившись за живот. Он оказался ранен.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают личность преступника, чтобы разыскать и задержать.

Ранее нарушители, пытавшиеся уйти от погони, открыли огонь по экипажу ГАИ в Подольске. Они не справились с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.