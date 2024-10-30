Полиция ищет бросившего гранату в Подольске

Подмосковная полиция ищет неизвестного мужчину, который бросил светошумовую гранату в Подольске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими выявлена видеопубликация, на которой мужчина около одного из домов, расположенных на улице 43-й Армии, бросил на землю, предположительно, светошумовую гранату», — сказано в сообщении.

При этом заявления правоохранителям по данному факту не поступало. В сообщении ведомства также нет информации о возможных пострадавших при происшествии.

Сотрудники полиции устанавливают правонарушителя.

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