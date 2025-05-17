Полицейскому в Берлине нанесли ножевое ранение в шею
В Берлине мужчина ударил полицейского ножом в шею, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в Нойкельне около. Мужчина неожиданно нанес колотую рану в шею нашему коллеге. До этого он пришел в отдел, чтобы сообщить о правонарушении, и его попросили подождать.
Пострадавшему экстренно проводят операцию. Напавшего задержали.
Ранее сообщалось, что в Ардонском районе Северной Осетии ведется масштабная операция по задержанию вооруженного преступника, устроившего кровавую бойню на местной автомойке вечером 14 мая.