Полицейскому в Берлине нанесли ножевое ранение в шею

Инцидент произошел в Нойкельне около. Мужчина неожиданно нанес колотую рану в шею нашему коллеге. До этого он пришел в отдел, чтобы сообщить о правонарушении, и его попросили подождать.

Пострадавшему экстренно проводят операцию. Напавшего задержали.

Ранее сообщалось, что в Ардонском районе Северной Осетии ведется масштабная операция по задержанию вооруженного преступника, устроившего кровавую бойню на местной автомойке вечером 14 мая.