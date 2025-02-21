Полицейского аэропорта Домодедово отправили под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест полицейского аэропорта Домодедово по делу о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«…удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Трандафира Константина Сергеевича», — говорится в сообщении.

По решению суда, обвиняемый отправлен под домашний арест на срок один месяц 30 суток.

Ранее сообщалось о том, что в Москве суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте четверых посредников дела о передаче взятки от бывшего генерального директора «Фонбета» и удовлетворил его, арестовав их.