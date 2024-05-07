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Полицейский проиграл квартиру на ставках и совершил самоубийство в Москве

В Москве 38-летний прапорщик полиции проиграл квартиру на ставках, после чего совершил самоубийство на рабочем месте, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Тело полицейского нашли в здании столовой на улице Хачатуряна в столице.

Силовик увлекался ставками. Последнюю ставку мужчина сделал на матч полуфинала лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Игра завершилась со счетом 2:2, а сотрудник МВД ставил на победу «Реала». В итоге он проиграл свою квартиру.

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