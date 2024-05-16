Полицейские задавили закладчика наркотиков в столичном парке

В Тропаревском столицы парке полицейский задавил закладчика наркотиков. Несчастный случай произошел, когда патруль объезжал аллеи на служебной машине, сообщает «Московский комсомолец».

Полицейским под колеса свалился велосипедист, мужчина умер на месте. При осмотре трупа судмедэксперт обнаружил пять пакетиков с похожим на наркотики веществом.

Мать погибшего москвича косвенно подтвердила предположения полиции. По ее словам, сын стал скрытным, постоянно отлучался в парк на велосипеде с новыми друзьями, хотя раньше не любил это.

Также мать погибшего заметила расширенные зрачки сына.