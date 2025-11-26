Полицейские выстрелили в псов, чтобы пройти к разорванному на части телу в Братске
В Братске стая собак насмерть загрызла мужчину
Собаки насмерть загрызли мужчину в Братске. Полицейским пришлось стрелять по псам, чтобы пройти к телу пострадавшего, сообщает Babr Mash.
По предварительным данным, труп 61-летнего рабочего нашли на полигоне ТБО возле поселка Чекановский. На место вызвали скорую помощь.
Однако агрессивные собаки не хотели отходить от погибшего. Медики не смогли подобраться к трупу и вызвали полицейских.
Правоохранителям пришлось применять оружие против животных, чтобы разогнать их. Один из псов мертв. Сейчас на месте происшествия работают следователи.
Ранее стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика в Карпинске Свердловской области. Ребенка едва не разорвали на куски.
