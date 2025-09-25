Полицейские выясняют имя неадеквата, избившего женщину в магазине в Подольске

Женщина, которую незнакомый мужчина избил в магазине «Пятерочка» в Подольске на глаза у ее ребенка, обратилась в полицию. Правоохранители выясняют личность агрессора, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья .

Полицейские занимаются поиском подозреваемого. Он будет задержан и доставлен в отдел.

Подольская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия. По заявлению потерпевшей будет принято процессуальное решение.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 24 сентября. Мать с ребенком выходила их магазина, когда на нее напал мужчина. Он ударил женщину по голове на глазах у малыша.

