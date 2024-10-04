Полицейские установили участников ночной драки со стрельбой в Одинцове

МВД: двое мужчин ранены после ночной драки со стрельбой в Одинцове

Полицейские выяснили личности всех лиц, которые участвовали в ночной драке в Одинцове. Накануне вечером там произошел конфликт между несколькими мужчинами, который закончился стрельбой, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Сотрудники правоохранительных органов привезли в отдел по Одинцовскому городскому округу всех участников конфликта, случившегося ночью 3 октября на улице Сколковской. Выяснилось, что накануне вечером между группой мужчин произошла словесная перепалка. Потом ситуация накалилась, один из них достал травматический пистолет и произвел выстрел в сторону собеседника. После этого нарушитель правопорядка сбежал.

Из-за инцидента двое человек были ранены. У 33-летнего мужчины забрали травматический пистолет. Он был зарегистрирован официально. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что участники драки в Одинцове — курьер и таксист. После инцидента пострадавшему оперативно оказали помощь.