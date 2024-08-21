Полицейские отследили последний сигнал смартфона пропавшей в Турции россиянки

Работники правоохранительных органов вычислили зону, где был послан последний сигнал от смартфона россиянки, которая пропала в Турции, сообщает Baza .

Полицейские выяснили, что в последний раз 47-летняя Наталья была замечена на дороге курорта Турунч. Рядом с местом, где телефон издал сигнал перед отключением батарейки, нашли чек из магазина Duty Free — его обронила женщина.

Сотрудники турецких правоохранительных органов продолжают исследовать местность. В поиске используют, в том числе дроны. Полицейские считают, что туристка могла заблудиться или получить травму, после чего спрятаться в одной из пещер близ Турунча.

Ранее другая российская путешественница возмутилась поведению турецких мужчин. С ней пытались познакомиться все подряд — и таксисты, и охранники, и даже продавцы в лавках.