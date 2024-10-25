Полицейские избили задержанных после вопроса про дрожащие руки в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские избили двоих задержанных мужчин после того, как те спросили, почему у одного из правоохранителей трясутся руки и губы, сообщает Baza .

Инцидент произошел минувшим летом. 40-летний оперативник и 23-летний сотрудник ППС задержали двоих мужчин за распитие алкоголя в общественном месте и доставили их в ОВД. По словам самих задержанных, никакого сопротивления они не оказывали.

Один из мужчин заметил, что у сотрудника ППС сильно трясутся руки и губы, после чего спросил у правоохранителя про это. Тогда из помещения дежурной части вышел 40-летний оперативный дежурный. Он начал избивать мужчин, в том числе нанося удары ногами по голове. Затем сотрудник ППС также начал избивать задержанных. После нападения правоохранители отпустили мужчин без составления протокола.

Потерпевшие обратились в больницу. У них зафиксировали гематомы, ссадины, ушибы и закрытый перелом носа. Мужчины написали на сотрудников полиции заявление.

В отношении правоохранителей возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, совершенного группой лиц. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Астрахани мужчина в солдатской форме избил ногами свою супругу на улице, держа на руках ребенка. По данным Baza, мужчина может быть участником СВО.