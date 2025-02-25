Покупатели устроили потасовку с охранниками в магазине в Красногорске

В красногорском магазине три покупателя поссорились с охранниками и устроили потасовку. В результате все ее участники были доставлены в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью .

Инцидент произошел в магазине на Авангардной улице. Сначала в конфликт с охранниками вступили два посетителя. Затем в их ссору вмешался еще один покупатель. В результате конфликт перерос в потасовку.

Участникам инцидента от 22 до 37 лет. На место происшествия приехал наряд полиции. Они забрали всех участников потасовки в территориальный отдел полиции.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства происшествия. После проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

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