Покончивший с собой Умар Джабраилов мог оставить 1,5 млрд долгов

В феврале 2020 года мужчина продал свою долю (71%) в бизнесе Владимиру Шупову. Однако сделка могла носить формальный характер — ее законность до сих пор под вопросом. Тем более что в 2024 году Шупов заявил, что не владеет этими активами.

К середине 2025 года у бизнеса Джабраилова накопилось больше 190 млн рублей долгов. Сюда относятся невыплаты налогов, страховых взносов и пени. Также была проведена проверка двадцати связанных с бизнесменом фир. Она выявила у компаний отсутствие бухотчетности.

Данные по большинству юрлиц, включая группу «Авансис», в последний раз предоставлялись в 2016 году. Тогда на счетах компании было всего около 10 тыс. рублей.

Джабраилов покончил с собой в московской гостинице. Ночью его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию с отеком мозга, но врачи не смогли его спасти. Предварительной причиной самоубийства бизнесмена могли стать финансовые проблемы.

