Появился список погибших при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Стали известны имена трех погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге, пишет газета «Известия» .

В списке уроженка Казахстана Марина Ю. 1995 года рождения, местные жители Елена Ш. 1982 года рождения и Андрей Р. 1968 года рождения.

Кроме того, источник отметил, что есть сведения о четвертом погибшем в ДТП. Это мужчина 30–40 лет, его личность еще устанавливают.

Автобус упал в реку после столкновения с машиной 10 мая. ДТП произошло на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге. Порядка 10 человек сами выбрались, остальных достали спасатели. По данным местного главка СК, всего погибли семь человек.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.