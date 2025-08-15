сегодня в 14:49

Появилось видео жестокой расправы над федеральным судьей Ветлугиным в Камышине

« 112 » публикует видео жестокой расправы над федеральным судьей Василием Ветлугиным в Камышине в Волгоградской области. Преступление совершил, предположительно, 47-летний местный житель Сергей К.

Мужчина, как пишет «112», дождался, пока судья покинет место работы и сядет за руль своего автомобиля. Затем заблокировал машину, подошел, несколько раз выстрелил в лобовое.

Ветлугин начал убегать. Затем мужчина, предположительно, добил его рядом с дорогой.

После этого фигурант отрезал половой орган и ударил потерпевшего в глаз ножом. Убийца самостоятельно сдался сотрудникам полиции.

По предварительной информации, преступление могло быть совершено из-за ревности. Мужчина считал, что Ветлугин мог спать с его супругой и так наказал его.

Суд 15 августа отправил Сергея К. под арест.

Ветлугина убили 14 августа. Его расстреляли из «Сайги».