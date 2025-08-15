Появилось видео жестокой расправы над федеральным судьей Ветлугиным в Камышине
«112» публикует видео жестокой расправы над федеральным судьей Василием Ветлугиным в Камышине в Волгоградской области. Преступление совершил, предположительно, 47-летний местный житель Сергей К.
Мужчина, как пишет «112», дождался, пока судья покинет место работы и сядет за руль своего автомобиля. Затем заблокировал машину, подошел, несколько раз выстрелил в лобовое.
Ветлугин начал убегать. Затем мужчина, предположительно, добил его рядом с дорогой.
После этого фигурант отрезал половой орган и ударил потерпевшего в глаз ножом. Убийца самостоятельно сдался сотрудникам полиции.
По предварительной информации, преступление могло быть совершено из-за ревности. Мужчина считал, что Ветлугин мог спать с его супругой и так наказал его.
Суд 15 августа отправил Сергея К. под арест.
Ветлугина убили 14 августа. Его расстреляли из «Сайги».