Появилось видео задержания злоумышленников, планировавших теракт в Подмосковье

На видео показано, как один из злоумышленников следил за обстановкой на месте, еще один закладывал под машину взрывное устройство. После этого всех подельников задержали на улице.

Один из задержанных рассказал, что поручение ему давали по переписке. Обещали заплатить 500 тыс. рублей. На допросе злоумышленник подробно рассказал, как они добирались на такси до города, нашли стоянку и машину, им скинули фотографии и инструкции, что делать.

Машину, в которую было заложено СВУ, осмотрел робот.

Теракт был направлен против одного из глав военного конструкторского бюро машиностроения. По данному делу исполнителям предъявлено обвинение. У задержанных прошли обыски.

Ранее сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в момент закладки взрывчатки. Ими оказались семь человек, при этом трое из них — несовершеннолетние.