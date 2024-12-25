Семь человек пытались заложить СВУ: в Подмосковье предотвращен теракт

В Московской области следователи расследуют уголовное дело по факту покушения на террористический акт, сообщает пресс-служба СКР.

С ноября по декабрь неизвестные планировали убийство в Подмосковье одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения. Они вели подготовку через мессенджеры в соцсетях. Злоумышленники нашли жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, которые были готовы совершить преступления за вознаграждение в более чем 1 млн рублей.

Нанятые злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под машину потерпевшего. СВУ должно было сдетонировать при движении автомобиля.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в момент закладки взрывчатки. Ими оказались 7 человек, при этом трое из них — несовершеннолетние.

Сейчас всем фигурантам данного дела предъявлены обвинения. Следователи и криминалисты СКР провели обыски по местам их жительства. По делу назначены взрывотехнические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и иные экспертизы.