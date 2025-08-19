Появилось видео последствий масштабного природного пожара в ЛНР

Большой природный пожар охватил Станично-Луганский округ в Луганской Народной Республике, уничтожив территорию в 500 гектаров. Корреспондент РЕН ТВ Дмитрий Зименкин показал видео с последствиями с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС продолжают проливать территорию, где до пожара находился частный жилой дом. Пламя полностью уничтожило строение. Также на участке выгорели деревья.

Несмотря на то, что пожар уже взят под контроль, в некоторых разрушенных огнем зданиях до сих пор наблюдаются очаги возгорания, хотя ветра нет. В результате стихийного бедствия пострадали 11 человек.

18 августа в окрестностях Луганска возник крупный природный пожар, охвативший территорию в 20 гектаров. Пламя распространилось на дачные участки, в результате чего было уничтожено около 100 построек. В настоящее время сотрудники МЧС проводят зачистку жилых домов и дачных территорий. На помощь местным спасателям прибыло подкрепление из Волгоградской области.

В ликвидации пожара участвуют более 250 человек, включая добровольцев, задействовано 57 единиц специальной техники. Работы по устранению последствий возгорания продолжаются.