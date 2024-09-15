Появилось видео поджога вертолета двумя школьниками в Ноябрьске
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Telegram-канал Baza разместил видеоролик с моментом поджога вертолета двумя школьниками в аэропорту Ноябрьска.
В сентябре 13-летние подростки пробрались в аэропорт Ноябрьска через дырку в заборе. Ребята сожгли вертолет, потому что им пообещали за это 5 млн рублей. Задание они получили в мессенджере.
Поджог произошел в районе 02:30. На кадрах можно увидеть вспышку от пожара, а после заметить силуэты двух убегающих людей.
Школьников быстро задержали.