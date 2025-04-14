Появилось видео поджога, который устроил подросток в ТЦ подмосковного Нахабина

Baza опубликовала видео из торгового центра «Элизиум» в подмосковном Нахабине. На нем запечатлено, как 12 апреля 13-летний школьник разлил бензин и поджег один из магазинов в ТЦ.

На выложенной записи видно, как подросток зашел в магазин одежды с рюкзаком и встал между стоек с вещами. Затем он положил рюкзак на пол, достал из него неизвестный предмет и устроил поджог. Огонь вспыхнул быстро и постепенно начал разгораться.

Парень снимал совершение преступления на смартфон. Видео нужно было ему для «сдачи отчета».

Посетителей торгового центра эвакуировали. Огонь получилось потушить за короткий срок. Во время допроса ребенок признался, что за поджог ему пообещали заплатить 250 тыс. рублей.

Ранее прокуратура Подмосковья сообщала, что юный поджигатель — жертва мошенников. По отношению к нему аферисты придумали хитрую схему.