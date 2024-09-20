Появилось видео масштабного пожара на кабельном заводе в Подольске
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Сети появилось видео масштабного пожара на кабельном заводе «СПКБ Техно» в Подольске. Огонь охватил 3600 кв. м, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как из производственного предприятия валит клубами черный дым. На фоне слышен вой сирен.
На месте уже работают экстренные службы, пожарные ликвидируют возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
«СПКБ Техно» занимается изготовлением кабелей повышенной гибкости. На предприятии также производят бронированные и низкотоксичные кабели.