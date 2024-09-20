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Появилось видео масштабного пожара на кабельном заводе в Подольске

В Сети появилось видео масштабного пожара на кабельном заводе «СПКБ Техно» в Подольске. Огонь охватил 3600 кв. м, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как из производственного предприятия валит клубами черный дым. На фоне слышен вой сирен.

На месте уже работают экстренные службы, пожарные ликвидируют возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

«СПКБ Техно» занимается изготовлением кабелей повышенной гибкости. На предприятии также производят бронированные и низкотоксичные кабели.