Крупный пожар произошел в производственном здании Подольска

сегодня в 12:05

В Подольске случился масштабный пожар в производственном здании, которое горит на площади в 3600 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники МЧС уже прибыли на место и принялись ликвидировать крупный пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в ангаре на Лесной улице в поселке Мирный Раменского округа. Горела крыша на площади 2200 кв. м.