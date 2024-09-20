Крупный пожар произошел в производственном здании Подольска
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В Подольске случился масштабный пожар в производственном здании, которое горит на площади в 3600 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сотрудники МЧС уже прибыли на место и принялись ликвидировать крупный пожар.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в ангаре на Лесной улице в поселке Мирный Раменского округа. Горела крыша на площади 2200 кв. м.