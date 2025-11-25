Появилось видео, как екатеринбуржца насмерть забили охранники в магазине

В кадре видно, как мужчина сидит на полу. Он с трудом встает, опираясь на руки. Однако у него не получается подняться — пострадавший садится обратно.

Рядом с мужчиной стоят охранники и сотрудники магазина. Один из чоповцев подходит к екатеринбуржцу и бьет его ногой по лицу. Мужчина пытается встать и уйти из магазина, затем падает.

На место происшествия прибывает сотрудник ГБР в черном костюме. Один из охранников берет дубинку и машет ей перед екатеринбуржцем. Затем чоповцы пытаются поднять мужчину. Пострадавший пытается вырваться, но его роняют на землю, а один из охранников встает ногой прямо мужчине на горло.

Инцидент произошел в сетевом магазине на улице Пехотинцев. На мужчину набросились несколько охранников. Они избивали потерпевшего ногами и руками. В итоге жертва скончалась в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали сотрудника ЧОП.

Знакомый задержанного убежден, что охранник не хотел убивать мужчину и просто «делал свою работу». По его словам, пострадавший покупатель находился в состоянии наркотического опьянений, потому к нему применили такие меры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.