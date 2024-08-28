Появилось видео горящей нефтебазы у поселка Молодежный в Ростовской области

сегодня в 12:25

Baza опубликовала видео горящей нефтебазы неподалеку от поселка Молодежный в Ростовской области.

Горение нефтебазы видно с находящейся рядом трассы. От объекта поднимается густой черный дым.

Украинские войска ударили по объекту инфраструктуры ночью. Предположительно, ее атаковали два БПЛА ВСУ.

Сразу после украинской атаки начался пожар. Огонь до сих пор не потушили. Продолжается возгорание нескольких резервуаров.

Ранее украинские войска третий раз дроном атаковали нефтебазу в Кировской области. Начал гореть резервуар.