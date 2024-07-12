Появилось видео ДТП, в котором погиб замминистра промышленности Алтайского края

В Сети появилось видео момента аварии, в которой погиб замминистра промышленности Алтайского края Владимир Локтюшов, сообщает Mash .

По данным ГАИ, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с LADA Largus. В момент происшествия была плохая погода, лил дождь.

Судя по кадрам видеозаписи, водитель Toyota Camry не справился с управлением и автомобиль выкинуло из своей полосы.

12 июля на «Чукотском тракте» произошло ДТП, в результате которого погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Помимо него, погиб еще один человек.