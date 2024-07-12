Замминистра промышленности Алтайского края умер в ДТП

сегодня в 14:47

Замминистра промышленности Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в результате аварии на «Чукотском тракте». Всего в ДТП пострадали пять человек, среди которых ребенок, сообщает ТАСС.

На месте аварии работали две бригады скорой. В ходе происшествия погибли два человека, в том числе Локтюшов.

Замминистра промышленности во время ДТП возвращался в Барнаул из служебной командировки.

Остальные обстоятельства аварии не уточняются.