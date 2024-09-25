Появилось видео брошенного в лесу под Балаково авто убитой 47-летней Алешниковой
«112»: опубликовано видео с авто убитой в Балаково под Ярославлем Алешниковой
Видео с кроссовером убитой в Балаково Ярославской области бизнесвумен Натальи Алешниковой опубликовал Telegram-канал «112».
Машину обнаружили в лесопосадке в отдаленном районе города. Труп 47-летней предпринимательницы находился неподалеку от авто.
Судя по видео, машину пытались замаскировать. На нее набросили ветки от деревьев. Следком открыл уголовное дело по двум статьям — «похищение человека» и «убийство группой лиц по предварительному сговору».
Наталья пропала вечером 22 сентября. Около машины на нее напали несколько преступников в масках. Они поместили бизнесвумен в автомобиль и уехали.