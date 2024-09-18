сегодня в 17:03

Появилось новое видео нападения на офис Wildberries в столице

Telegram-канал « Осторожно, Москва » опубликовал новое видео атаки на московский офис Wildberries. На нем слышны звуки стрельбы.

Съемка ведется внутри здания со стороны лифтов. Оператор прячется, чтобы не получить «шальную пулю».

На кадрах видно, как крепкие мужчины ругаются и дерутся рядом со стеклянными дверьми на входе в здание. Раздаются выстрелы, и они пригибаются от пуль.

Ранее стали известны имена двух охранников, умерших в перестрелке у офиса Wildberries. Это 28-летний Ислам-Бек Э. и 41-летний Адам А.

Стрельба у бизнес-центра «Романов двор», где расположен головной офис маркетплейса, произошла в среду днем.