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Появилось фото жуткой аварии на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье

На 74-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону Москвы произошло ДТП с участием фуры, BMW и Hyundai Solaris. Фотография страшной аварии появилась в Сети, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованных кадрах видно, что Hyundai Solaris откинуло на обочину. Особенно сильные повреждения получил черный автомобиль BMW.

Машина с разорванным бампером находится в середине трассы, по всей дороги валяются запчасти, ее буквально разорвало пополам. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В районе аварии перекрыто движение. Для автомобилистов организован съезд на 82 км М-4 «Дон» на трассу А-108.

Массовое ДТП образовало многокилометровую пробку. По информации водителей, перекрыто сразу три полосы, что создает большие неудобства. Очевидцы сообщают, что у одной машины оторвало крышу, людей пришлось вытаскивать.