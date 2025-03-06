Появилось фото жуткой аварии на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
На 74-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону Москвы произошло ДТП с участием фуры, BMW и Hyundai Solaris. Фотография страшной аварии появилась в Сети, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
На опубликованных кадрах видно, что Hyundai Solaris откинуло на обочину. Особенно сильные повреждения получил черный автомобиль BMW.
Машина с разорванным бампером находится в середине трассы, по всей дороги валяются запчасти, ее буквально разорвало пополам. По предварительным данным, есть пострадавшие.
В районе аварии перекрыто движение. Для автомобилистов организован съезд на 82 км М-4 «Дон» на трассу А-108.
Массовое ДТП образовало многокилометровую пробку. По информации водителей, перекрыто сразу три полосы, что создает большие неудобства. Очевидцы сообщают, что у одной машины оторвало крышу, людей пришлось вытаскивать.