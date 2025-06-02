Появилось фото уроженца Донецка, разыскиваемого после атак на военные аэродромы

Силовики разыскивают 37-летнего Артема Тимофеева, которого подозревают в причастности к атаке БПЛА на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, сообщила пресс-служба администрации города Усть-Кут. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно обратиться по номеру 102. Местные власти также показали фото Тимофеева.

В публикации администрации говорится, что Артем Валерьевич Тимофеев является уроженцем Донецка. Не исключено, что мужчина причастен к украинской атаке на иркутский аэродром «Белая», произошедшей 1 июня.

Ранее Минобороны России заявило о задержании ряда лиц, имеющих отношение к атакам на российские аэродромы. По данным министерства, накануне киевские агенты использовали FPV-дроны и устроили теракт на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На объектах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены, в Мурманской и Иркутской областях вспыхивал пожар на нескольких единицах авиатехники. Возгорания потушили.

В результате терактов жертв среди военных и гражданских нет, заявляло Минобороны.