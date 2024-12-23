Появилось фото ДТП с маршруткой и автобусом в Москве, где пострадали 5 человек

Опубликована фотография аварии с маршруткой и автобусом, которая произошла утром 23 декабря на улице Профсоюзной в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

По предварительным данным, водитель маршрутки столкнулся с автобусом, который стоял на остановке. Среди пострадавших — водитель маршрутки и его пассажиры, всего пять человек. В автобусе никто не пострадал.

Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Юго-Западного административного округа. Проводится проверка.

Ранее на Новочеркасском бульваре в Москве произошла массовая авария с участием пожарной машины и автобуса. В ДТП попали автобус, пожарная машина и несколько легковых автомобилей. В результате аварии пострадали 15 человек.