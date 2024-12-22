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Массовая авария произошла на Новочеркасском бульваре в столице

На Новочеркасском бульваре в Москве произошла массовая авария с участием пожарной машины и автобуса, пишет МК .

Согласно информации издания, в ДТП попали автобус, пожарная машина и несколько легковых автомобилей.

На месте аварии находятся несколько машин скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, в том числе 12-летний ребенок. Часть пострадавших была направлена в больницы.

Прочие подробности аварии на данный момент неизвестны.