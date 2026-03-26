Появилось фото арбалета, с которым подросток напал на школу в Челябинске

В Сети появились кадры из школы в Челябинске, на которую напал подросток с арбалетом. Снимок того самого оружия публикует Ural Mash .

На фото показана школьная территория. На асфальте лежит арбалет, с которым школьник напал на учебное заведение. Рядом работают правоохранители.

После нападения подросток выпрыгнул из окна вместе с арбалетом. От удара об асфальт оружие разлетелось.

В четверг подросток напал на школу в Челябинске. Он распылили в классе газ и хотел выстрелить из арбалета в учительницу, но попал в одноклассницу. Затем он распылил перцовый баллончик в учителей и выпрыгнул из окна.

В результате школьник сломал себе обе ноги. Пострадала девочка, которую задел арбалет. У нее резаная рана головы. Обоих несовершеннолетних увезли в медучреждения города.

Пострадали три педагога. У них химические ожоги глаз и лица.

СК возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

