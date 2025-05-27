Появились подробности ДТП с лосем в Подмосковье

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Полиция заинтересовалась ДТП с лосем в подмосковном Раменском

Полиция Московской области начала проверку по факту автомобильной аварии с участием лося в Раменском. В результате ДТП животное получило телесные травмы, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

ДТП случилось утром 27 мая на 29-м километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Предварительно, наезд на лося совершил водитель 1987 года рождения, управлявший иномаркой Renault.

Информацию о пострадавшем животном донесли до охотничьего надзора, местного егеря и ветеринаров.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в деталях и обстоятельствах аварии с участием лося. По итогам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, добавили в полиции.