Появились подробности стрельбы в Новой Москве
Mash: стрельба в Новой Москве связана с задержанием разыскиваемых лиц
Стрельба в жилом комплексе «Спортивный Квартал» в Новой Москве связана с задержанием двух разыскиваемых лиц, утверждает Mash. По данным издания, на месте происшествия работал спецназ.
Ранее очевидцы заявляли, что в стрельбе на территории ЖК могли участвовать три человека. На месте пальбы задержали минимум одного из людей.
Информации о наличии пострадавших не приводилось. Прочие подробности выясняются.
Ранее стрельба произошла на вокзале в городе Россошь Воронежской области. СМИ сообщали, что в результате случившегося был ранен один человек. Полиция разыскивала 38-летнего подозреваемого, который имеет судимость за разбой.