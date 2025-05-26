Появились подробности стрельбы в Новой Москве

Стрельба в жилом комплексе «Спортивный Квартал» в Новой Москве связана с задержанием двух разыскиваемых лиц, утверждает Mash . По данным издания, на месте происшествия работал спецназ.

Ранее очевидцы заявляли, что в стрельбе на территории ЖК могли участвовать три человека. На месте пальбы задержали минимум одного из людей.

Информации о наличии пострадавших не приводилось. Прочие подробности выясняются.

Ранее стрельба произошла на вокзале в городе Россошь Воронежской области. СМИ сообщали, что в результате случившегося был ранен один человек. Полиция разыскивала 38-летнего подозреваемого, который имеет судимость за разбой.